"Интер" заинтересован в приобретении нападающего "Челси" Оливье Жиру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации источника, миланский клуб рассматривает французского форварда в качестве подмены своему основному нападающему Ромелу Лукаку. Уточняется, что руководство "Интера" уже провело стартовый раунд переговоров по трансферу Жиру.

В текущем сезоне АПЛ Жиру провел четыре матча, не отличившись результативными действиями.

Контракт 33-летнего нападающего с "Челси" истекает летом 2020 года.

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