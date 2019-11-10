https://news.day.az/sport/1174309.html «Интер» начал переговоры по трансферу Жиру
«Интер» начал переговоры по трансферу Жиру
"Интер" заинтересован в приобретении нападающего "Челси" Оливье Жиру.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации источника, миланский клуб рассматривает французского форварда в качестве подмены своему основному нападающему Ромелу Лукаку. Уточняется, что руководство "Интера" уже провело стартовый раунд переговоров по трансферу Жиру.
В текущем сезоне АПЛ Жиру провел четыре матча, не отличившись результативными действиями.
Контракт 33-летнего нападающего с "Челси" истекает летом 2020 года.
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