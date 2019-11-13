Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон поделился мнением о поведении португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче чемпионата Италии с "Миланом" главный тренер "Ювентуса" принял решение заменить Роналду на 55-й минуте. Форвард остался недоволен этим, он не пожал руку наставнику, уходя с поля, а затем и вовсе уехал со стадиона, не дожидаясь окончания игры.

"Реакция Роналду вполне нормальна. Великие никогда не хотят покидать поле", - заявил специалист.

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