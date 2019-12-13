АФФА отстранила 25 футболистов из шести клубов - СПИСОК
Игры Первого Дивизиона регулярно отслеживаются в рамках борьбы АФФА с "договорными играми".
Как передает Day.Az, специальная комиссия Ассоциации, рассмотрев некоторые спорные моменты в матчах с участием клубов "Агсу", "Туран-Товуз" и "Зире-2" и получив информацию от УЕФА, решила поставить запрет на дальнейшую карьеру 25-и футболистам, а также трем тренерам и работникам клубов.
В список попали представители клубов первого дивизиона "Агсу" (17 человек), "Туран-Товуз" (7), "Зире-2" (1), а также команд региональной лиги "Угур" (1), "Агсу Сити" (1) и "Аьянс" (1). Ими займутся правоохранительные органы.
Туран Товуз (I Дивизион)
1. Годжаев Санан - футболист
2. Рустамов Мисир - футболист
3. Багиров Эмин - футболист
4. Садыгов Илькин - футболист
5. Мамедов Руфат - футболист
6. Тагиев Элтай - футболист
7. Гулузаде Шахин - футболист
Агсу (I Дивизион)
1. Керимов Рашад - исполнительный директор
2. Байрамов Кянан - тренер по вратарям
3. Гаджиев Энвер - работник клуба
4. Алиев Рамиль - футболист
5. Ибрагимов Вюсал - футболист
6. Амрахов Галиб - футболист
7. Алиев Эльчин - футболист
8. Алиев Магеррам - футболист
9. Гасанов Шамо - футболист
10. Мирзалиев Руслан - футболист
11. Гулиев Орхан - футболист
12. Рагимов Фаррух - футболист
13. Гашимов Эльчин - футболист
14. Бабаев Малик - футболист
15. Керимов Рамиль - футболист
16. Мустафаев Вюсал - футболист
17. Мамедов Кянан - футболист
Зиря (I Дивизион)
1. Алиев Сабухи - футболист
ФК Угур (региональная лига)
1. Магеррамов Джамшид - футболист
Агсу Сити (региональная лига)
1. Алигусейн Тугай - футболист
ФК Альянс (региональная лига)
1. Рагимли Джамиль - футболист
Все они имеют право обратиться в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре