Игры Первого Дивизиона регулярно отслеживаются в рамках борьбы АФФА с "договорными играми".

Как передает Day.Az, специальная комиссия Ассоциации, рассмотрев некоторые спорные моменты в матчах с участием клубов "Агсу", "Туран-Товуз" и "Зире-2" и получив информацию от УЕФА, решила поставить запрет на дальнейшую карьеру 25-и футболистам, а также трем тренерам и работникам клубов.

В список попали представители клубов первого дивизиона "Агсу" (17 человек), "Туран-Товуз" (7), "Зире-2" (1), а также команд региональной лиги "Угур" (1), "Агсу Сити" (1) и "Аьянс" (1). Ими займутся правоохранительные органы.

Туран Товуз (I Дивизион)

1. Годжаев Санан - футболист

2. Рустамов Мисир - футболист

3. Багиров Эмин - футболист

4. Садыгов Илькин - футболист

5. Мамедов Руфат - футболист

6. Тагиев Элтай - футболист

7. Гулузаде Шахин - футболист

Агсу (I Дивизион)

1. Керимов Рашад - исполнительный директор

2. Байрамов Кянан - тренер по вратарям

3. Гаджиев Энвер - работник клуба

4. Алиев Рамиль - футболист

5. Ибрагимов Вюсал - футболист

6. Амрахов Галиб - футболист

7. Алиев Эльчин - футболист

8. Алиев Магеррам - футболист

9. Гасанов Шамо - футболист

10. Мирзалиев Руслан - футболист

11. Гулиев Орхан - футболист

12. Рагимов Фаррух - футболист

13. Гашимов Эльчин - футболист

14. Бабаев Малик - футболист

15. Керимов Рамиль - футболист

16. Мустафаев Вюсал - футболист

17. Мамедов Кянан - футболист

Зиря (I Дивизион)

1. Алиев Сабухи - футболист

ФК Угур (региональная лига)

1. Магеррамов Джамшид - футболист

Агсу Сити (региональная лига)

1. Алигусейн Тугай - футболист

ФК Альянс (региональная лига)

1. Рагимли Джамиль - футболист

Все они имеют право обратиться в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.