В Турции поединок борцов перерос в массовую драку - ВИДЕО

Встреча в полуфинале международного турнира по вольной борьбе в Стамбуле представителя Грузии Зураба Эрбоцанашвили и украинского борца Хасана Закариева закончилась массовой дракой и дисквалификацией спортсменов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В полуфинале соревнований в весовой категории до 79 кг грузинский борец Зураб Эрбоцонашвили выигрывал у украинца со счетом 8:5. За 10 секунд до финальной сирены представитель Украины Хасан Закариев применил запрещенный прием - ударил грузинского борца по лицу. Случившееся возмутило спортсменов обеих команд и их тренеров, которые также вступили в конфликт и начали массовую драку.

Победитель турнира не установлен, так как оба спортсмена дисквалифицированы.

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