«Барселона» хочет приобрести форварда «Валенсии»

Форвард "Валенсии" Родриго Морено входит в сферу интересов "Барселоны", сообщают испанские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

По информации Sport.es, речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа контракта. Переговоры проходят не слишком просто, но вариант сделки не исключается. При этом указано, что у "Барсы" есть и другие варианты усиления команд. Среди них также упоминается форвард "Монако" Виссам Бен Йеддер. Указано, что речь может идти не только о трансфере зимой, но и о переходе по окончании сезона.

28-летний Родриго Морено в текущем сезоне провел 22 матча за "Валенсию" и забил четыре мяча при десяти голевых передачах.