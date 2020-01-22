Свежие фото Шумахера выставили на продажу

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, рассказала, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее мужа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

По информации издания, снимки сделаны в женевском доме семьи, где гонщик проходит реабилитацию. Злоумышленники пытаются выручить за фото миллион фунтов стерлингов. Из-за этого жена Шумахера была вынуждена обратиться в полицию.

В январе этого года нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте.