https://news.day.az/sport/1196025.html Свежие фото Шумахера выставили на продажу
Свежие фото Шумахера выставили на продажу
Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, рассказала, что неизвестные выставили на продажу свежие фотографии ее мужа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru
По информации издания, снимки сделаны в женевском доме семьи, где гонщик проходит реабилитацию. Злоумышленники пытаются выручить за фото миллион фунтов стерлингов. Из-за этого жена Шумахера была вынуждена обратиться в полицию.
В январе этого года нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. По его мнению, облик гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте.
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