Азербайджанский арбитр ФИФА Алияр Агаев отработал на центральном матче XXII тура Суперлиги Греции, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как передает Oxu.Az, наш судья был назначен на игру между "Панатинаикосом" и "ПАОК", которые в свое время приезжали на игры в Баку.

Помощниками Алияра Агаева на игре в Афинах были Зейнал Зейналов и Акиф Амирали.

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

В ходе матча не обошлось и без судейских ошибок. 33-летний рефери никак не отреагировал на то, что защитник "ПАОК" Димитрис Янулис наступил на ногу венгерскому футболисту афинского клуба Доминика Наджи.

Кроме того, Агаев сначала засчитал гол "Панатинаикоса", но после видеоповтора он был отменен. Мяч был забит рукой.

Также азербайджанский судья международной категории в начале второго тайма назначил в ворота гостей пенальти за нарушение против Христоса Дониса. 11-метровый удар исполнил экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Федерико Македа. На 56-й минуте Тасос Хациеванис забил второй гол.

В ходе матча А.Агаев показал желтую карточку игрокам обоих клубов: на 58-й минуте футболисту гостей Димитрису Лимносу, а на 61-й - игроку хозяев Ахиллеасу Пунгурасу.

После этого поражения "ПАОК" уступил первой место в чемпионате "Олимпиакосу".

Отметим, что Алияр Агаев назначается на игру Суперлиги Греции второй раз. Местные клубы недовольны судейством местных рефери в принципиальных матчах.

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