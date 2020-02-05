Турнир MMA завершился «беспредельной» дракой с поножовщиной - ВИДЕО
Турнир по смешанным единоборствам (MMA) в Нур-Султане завершился массовой дракой с поножовщиной. Видео появилось в Instagram-аккаунте saginblog.kz, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
По информации издания, тренер нур-султанской команды ударил ножом представителя команды соперника, после чего началась потасовка. Пользователи соцсетей раскритиковали действия спортсменов, назвав их "беспредельными".
"Посадить надолго и всем рассказать, чтобы больше повторов не было", "Беспредел на чемпионате Казахстана по ММА в Нур-Султане!", "А ведь было правило, что бойцовские качества нельзя применять на улице. А тут уже друг друга даже тренеры режут" - писали юзеры.
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