Тренер баскетбольной команды средней школы в американском штате Нью-Джерси подвергся жестокому избиению со стороны своих подопечных. Видео опубликовано на TMZ Sports.

Инцидент произошел 4 февраля. Полиция отреагировала на сообщение о том, что у дверей средней школы избивают одного из ее работников. На видео четверо молодых людей бьют мужчину руками и ногами. Как утверждает полиция, нападавшие - игроки школьной баскетбольной команды. Жертвой стал их тренер, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Полиция Нью-Джерси не стала разглашать имена подозреваемых. Мэр города Ньюарк пообещал, что ученики школы понесут наказание.

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