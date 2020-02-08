Юные баскетболисты избили своего тренера - ВИДЕО
Тренер баскетбольной команды средней школы в американском штате Нью-Джерси подвергся жестокому избиению со стороны своих подопечных. Видео опубликовано на TMZ Sports.
Инцидент произошел 4 февраля. Полиция отреагировала на сообщение о том, что у дверей средней школы избивают одного из ее работников. На видео четверо молодых людей бьют мужчину руками и ногами. Как утверждает полиция, нападавшие - игроки школьной баскетбольной команды. Жертвой стал их тренер, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Полиция Нью-Джерси не стала разглашать имена подозреваемых. Мэр города Ньюарк пообещал, что ученики школы понесут наказание.
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