Задачи медицинского персонала на Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), который пройдет на Национальной арене гимнастики Баку 15-16 февраля, четко определены. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу, сказал врач сборных команд Азербайджана по видам гимнастики Айдын Агалиев.

"На соревнованиях будут работать бригады первой медицинской помощи, также привлечен ортопед-травматолог. Медицинский персонал полностью готов к работе на Кубке мира. Мы также проводим определённые мероприятия по профилактике сезонных вирусных инвенций. Участие в Кубке мира примут спортсмены из 30 стран мира, и наша медицинская бригада готова оказать гимнастам необходимую медицинскую помощь", - сказал врач.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Баку 15-16 февраля. В первый день двухдневных соревнований пройдут квалификации, а во второй день состоятся финалы.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).