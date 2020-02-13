К Кубку мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку тщательно готовились всей командой. Об этом сказал Trend британский гимнаст, участник предстоящих соревнований Эндрю Стэмп (Andrew Stamp), передает Day.Az.

"Перед соревнованием мы провели три недели на сборах в Великобритании, основательно готовились всей командой. Сборная чувствует себя подготовленной к Кубку. В Баку хорошая тренировочная база, приятно находиться здесь. В прошлый раз соревнования прошли очень успешно, поэтому, надеюсь, что и на этот раз все будет так же", - сказал спортсмен.

Как отметил Эндрю Стэмп, он уже выступал на Национальной арене гимнастики, и чувствует себя очень уверено и комфортно.

"В Баку хорошая арена гимнастики, уютный зал. На соревнования приходят многочисленные зрители, а для успешного выступления очень важно почувствовать поддержку зала", - добавил гимнаст.

Стэмп рассказал, что в прошлый свой визит в Баку ему удалось совершить прогулку по городу.

"Баку - замечательный город, здесь прекрасная панорама, вид на море, красивые здания, правда, бывает и немного ветрено. Нашей команде здесь нравится", - сказал британский спортсмен.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день пройдут квалификационные, а во второй день - финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на Кубке мира представят два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).