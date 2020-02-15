Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов (2020/21, 2021/22) из-за нарушения финансового fair play.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также УЕФА обязал "Манчестер Сити" выплатить штраф в размере €30 млн. Решение арбитражной палаты может быть обжаловано только в Спортивном арбитражном суде (CAS). Отмечается, что УЕФА не будет комментировать ситуацию до ответа "Манчестер Сити". Мотивировочная часть решения будет опубликована в случае согласия английского клуба с санкциями или после решения CAS.

"Арбитражная палата, рассмотрев все доказательства, установила, что футбольный клуб "Манчестер Сити" совершил серьезные нарушения правил лицензирования клубов УЕФА и финансового fair play, завышая свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период с 2012 по 2016 год", - говорится в релизе УЕФА.

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии, клуб по шесть раз выигрывал национальное первенство, Кубок, Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. В прошлом году "Манчестер Сити" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил будущему финалисту турнира английскому "Тоттенхэму" (0:1, 4:3). Команда участвует в основном турнире Лиги чемпионов на протяжении последних восьми сезонов. По итогам сезона-2018/19 "Манчестер Сити" занял шестое место в списке самых доходных футбольных клубов Европы по версии аудиторской компании Deloitte, доход клуба за год составил €610,6 млн.

В 2018 году CFCB приняла решение отстранить итальянский "Милан" от участия в еврокубках на два сезона, удержав €12 млн призовых, которые полагались итальянскому клубу за выступление в Лиге Европы сезона-2018/19. После этого "Милан" направил апелляцию в CAS, однако позднее руководство итальянской команды обратилось в УЕФА и договорилось о пропуске лишь одного розыгрыша Лиги Европы, чтобы избежать санкций и нормализовать финансовый баланс. В 2015 году УЕФА отстранил московское "Динамо" от участия в еврокубках из-за нарушений правил финансового fair play на один сезон.