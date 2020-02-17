Футбольные болельщики получат больше миллиона электронных билетов чемпионата Европы 2020 года, которыми можно будет воспользоваться через специальное мобильное приложение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Приложением смогут воспользоваться те, кто приобрел билеты на Евро-2020 в декабре и на более поздних этапах продажи. Для установки на мобильных телефонах приложение будет доступно в мае 2020 года. По мнению УЕФА, данная система позволит эффективнее бороться со спекулянтами. Впервые подобная система была использована летом 2019 года перед финальными играми Лиги наций, когда более 110 тыс. билетов были получены через данное приложение.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщала, что болельщики подали рекордные 28,3 млн заявок на покупку билетов на матчи Евро-2020, что вдвое превышает данный показатель предыдущего чемпионата Европы. 64% заявок поступило от болельщиков из стран, принимающих турнир. Более половины запросов поданы на билеты самой низкой ценовой категории. На финал, который пройдет 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, подано более 700 тыс. заявок.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.