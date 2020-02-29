Агент полузащитника "Арсенала" Месута Озила сообщил, что футболист намерен провести и следующий сезон в составе лондонского клуба. Нынешний контракт 31-летнего игрока истекает в следующем году, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

"Его контракт рассчитан еще на 15 месяцев. До его истечения он наверняка останется в "Арсенале". Нет шансов, что он уйдет.

Он собирается завершить этот контракт. В 32 года он будет свободным агентом, и это не плохая ситуация. Он может продолжать играть в футбол на высшем уровне в течение следующих нескольких лет", - приводит слова Эркута Согута Inews.

Озил в текущем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.