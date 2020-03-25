ФИФА готов продлить летнее трансферное окно до января 2021 года из-за коронавируса

Международный футбольный союз намерен внести изменения в сроки предстоящего летнего трансферного окна. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в ФИФА готовы продлить период футбольного "шопинга" до января 2021 года

Эту меру организация планирует ввести для того, чтобы клубы имели возможность восстановить свое финансовое положение после остановки футбольных турниров из-за пандемии коронавируса и соответствующих денежных потерь, сообщает The Telegraph. В ФИФА намерены обсудить эту идею в самими клубами, но представители некоторых из них уже высказали свою поддержку этой инициативе.

Напомним, что все клубные турниры мира, за исключением чемпионата Белоруссии, приостановлены, а предстоящие чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры перенесены на 2021 год после распространения COVID-19.