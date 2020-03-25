Глава МОК прокомментировал вероятность отмены Олимпиады в Токио

Олимпийские игры в Токио могли быть отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции, такая возможность обсуждалась.

Об этом в среду заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время телеконференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник было принято решение о переносе соревнований на 2021 год. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Конечно, отмена Игр обсуждалась, такая возможность рассматривалась, как и все другие варианты, которые у нас были. Но понятно, что вариант отмены не мог исходить от МОК, потому что наша миссия - проводить Олимпиады, предоставить возможность спортсменам осуществить их мечту", - сказал Бах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тысяч человек, зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов.