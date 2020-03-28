https://news.day.az/sport/1216989.html Футболисты "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты
Футболисты "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты
Игроки чемпиона Италии "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты в пользу сотрудников клуба, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Эта мера поможет клубу облегчить финансовое бремя в период пандемии коронавируса.
С призывом к товарищам обратился капитан "Юве" Джорджо Кьеллини. Идею поддержало руководство клуба, а также Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и другие футболисты.
Зарплата Криштиану Роналду уменьшится на 4 миллиона евро. Раньше португалец получал 31 миллион в год.
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