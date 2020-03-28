Члены волейбольной сборной Азербайджана помещены на карантин

Волейболистки сборной Азербайджана взяты на карантин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, Юлия Керимова и Маргарита Азизова, а также экс-игрок сборной Екатерина Жидкова были изолированы.

Наши волейболистки по возвращении в Азербайджан были взяты на карантин. Причиной этого является угроза коронавирусной пандемии, распространившейся по всему миру. Волейболистки после установленного срока будут выписаны домой.

Отметим, Маргатира Азизова выступает в "Радомке" (Польша), Екатерина Жидкова - в "Муниципалитете Сариер" (Турция), Юлия Керимова - в "Маккаби" (Хайфа, Израиль).