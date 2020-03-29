UFC попытается вернуть "нормальную жизнь" боем Хабиба и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт непреклонен в вопросах, связанных с проведением титульного боя между Хабибом Нурмагомедов и Тони Фергюсоном, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Бессменный глава промоушна заявил в беседе с Майком Тайсоном, что постарается провести долгожданный поединок в рамках турнира UFC 249.

"Я постараюсь провести 18 апреля бой Хабиба и Тони и вернуть людям немного нормальной жизни", - заявил Уайт.

Президент UFC посетовал, что судьба каждый день подкидывает "сюрпризы", но организаторы не отступают от своих намерений. Кроме того, он обвинил СМИ в создании "жуткой" обстановки.

"Люди скупают туалетную бумагу. Если вы посмотрите вокруг, то поймете, что люди делают много странных вещей, и все это продиктовано страхом", - заявил Уайт.

24 марта стало известно, что организаторам удалось найти место для проведения чемпионского боя - пока оно держится в секрете.