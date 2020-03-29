https://news.day.az/sport/1217347.html Бой Нурмагомедова и Фергюсона приблизился к срыву
Бой Нурмагомедова и Фергюсона приблизился к срыву
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов должен покинуть страну перед закрытием границ, иначе его поединок с американцем Тони Фергюсоном не состоится, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По последним данным, 31-летний Нурмагомедов готовится к поединку в России. Страну ждет полное закрытие границ 30 марта. Это означает, что если спортсмену не удастся покинуть Россию 29 марта, то поединок с Фергюсоном сорвется.
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