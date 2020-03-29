Тур де Франс-2020 могут отменить: готовится окончательное решение

Организаторы престижной веломногодневки "Тур де Франс" пока не определились с тем, проводить ли гонку в текущем сезоне, и если да, то в каком формате.

Принять окончательное решение они собираются до 15 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Накануне министр спорта Франции выразила предположение, что "Тур де Франс" может пройти без зрителей, сообщает Inside the Games. Однако сами поклонники велоспорта, живущие по маршруту проведения гонки, воспротивились такому варианту - они хотят увидеть соревнование в нынешнем сезоне.

Старт "Тур де Франс" запланирован на 27 июня 2020 года. Завершиться гонка должна 19 июля.

Напомним, что все спортивные мероприятия в мире приостанавливаются или вовсе отменяются из-за пандемии коронавируса. На данный момент всего в мире инфекцией заражены свыше 660 тысяч человек.