Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против амераканца Тони Фергюсона отменен, передает агентство"Интерфакс".

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверно у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это", - написал россиянин в инстаграме, объяснив отмену боя глобальной вспышкой коронавируса.

"Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей. А Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя?" - задался вопросом Нурмагомедов.

Бой должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.