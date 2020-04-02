https://news.day.az/sport/1218909.html Руководство Ла лиги подготовило план тренировок команд для возобновления сезона
Руководство Ла лиги подготовило план тренировок команд для возобновления сезона
Испанская Ла Лига подготовила план возобновления сезона. Об этом сообщает издание As, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, после окончания пандемии, связанной с повсеместным распространением коронавирусной инфекции, футболистам понадобится 15 дней на восстановление своих физических кондиций.
Для клубов разработана схема, включающая в себя четыре этапа: подготовка к тренировкам, индивидуальные занятия, тренировки в трех группах по восемь игроков и тренировка всем составом.
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