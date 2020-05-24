Гонщики "Формулы-1" поддержали решение начать сезон без зрителей

Сезон чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" все еще не может начаться из-за пандемии коронавируса, но спортсмены надеются, что первые гонки состоятся в июле в Австрии. При этом все пилоты "Ф-1" поддержали идею начать состязания на автодромах без зрителей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ни один из гонщиков, с которыми я общался - а я постоянно контактирую со всеми, - не сказал, что он против таких Гран-при [без зрителей на трибунах] или считает решение неверным, - цитирует Sky Sport главу Ассоциации гонщиков Гран-при Алекса Вурца. - Думаю, никто в автоспорте не является фанатом заездов без зрителей - и уж точно это не я, но таковы реалии".

По мнению председателя Ассоциации, которое, по-видимому, разделяет большинство пилотов, такой подход позволит вернуться на трассу раньше: "Поэтому мы ждем гонок, и все пилоты полностью принимают это решение. "Формула-1" - это глобальная индустрия. Как и любое правительство в мире, мы ищем способы перезапустить экономику, потому что от этого зависят люди, семьи, их деньги. То же самое относится к нашему чемпионату".