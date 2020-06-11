Майк Тайсон отказался от боя на $18 млн

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон отказался от $18 млн за поединок по правилам кулачного боя с бойцом смешанных единоборств Вандерлеем Силвой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Тайсон получил предложение провести поединок с 43-летним бразильцем от Bare Knuckle Fighting Championship (американский промоушен, организующий чемпионат по кулачным боям). Тренер Рафаэль Кордейро, который принимает участие в подготовке Тайсона к возвращению на ринг, отметил, что американец примет участие только в боксерском поединке.

В конце апреля 53-летний Тайсон заявил, что намерен вернуться на ринг. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Он провел 58 поединков и одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпев шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Он становился абсолютным чемпионом мира, чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Вандерлей Силва является чемпионом японского промоушена Pride и победителем Гран-при Pride в средней весовой категории. Помимо этого, он является полуфиналистом Гран-при Pride в свободной весовой категории. Также бразилец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. На его счету 51 бой, он одержал 35 побед (27 нокаутом), потерпел 14 поражений, девять из которых - в последних 13 поединках, один бой завершился вничью, еще один поединок был не засчитан.