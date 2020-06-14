Синтия Кальвильо победила Джессику Ай в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

Американка Синтия Кальвильо победила соотечественницу Джессику Ай в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 10, который прошел в Лас-Вегасе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кальвильо одержала победу единогласным решением судей - 49-46, 49-46, 48-47. Турнир прошел без зрителей из-за коронавируса.

На счету 32-летней Кальвильо 9 побед, 1 поражение и 1 ничья в смешанных единоборствах. У 33-летней Ай 15 побед и 8 поражений.