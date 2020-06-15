Названы новые планируемые сроки 16-го Чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) 15 июня провел совещание в формате видеоконференции, в ходе которого также были названы планируемые новые даты отложенных из-за пандемии коронавируса соревнований в Баку, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на официальный сайт FIG.

Так, Исполнительный комитет принял решение перенести 16-й Чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку на 27-29 мая 2021 года, а Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку - на 21- 23 мая 2021 года.

Напомним, что изначально Чемпионат мира по аэробной гимнастике должен был состояться в Баку 14-16 мая 2020 года, а Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике - 8-10 мая 2020 года. Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.