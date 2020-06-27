Коронавирусом заразился легендарный тренер чемпионов мира

Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил брат коуча Хорхе в интервью Infobae. 82-летний специалист заразился в доме для престарелых в испанском городе Альмагро, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На данный момент Билардо изолирован и его заболевание протекает бессимптомно. Стоит отметить, что в 2017 году у наставника диагностировали синдром Хакима-Адамса - дисбаланс организма и нарушение координации.

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"Мы не можем видеть его из-за пандемии, но мы разговаривали по телефону. Что касается дома престарелых, то это - большой реабилитационный центр с несколькими квартирами. Они очень хорошо заботятся о пациентах. Там у Карлоса личная квартира", - приводит слова Хорхе Infobae.

Напомним, что Карлос Билардо возглавлял сборную Аргентины с 1983-го по 1990 год, выиграл с ней чемпионат мира-1986 и завоевал "серебро" мундиаля-1990. В его команде блистал Диего Марадона. Также на протяжении своей карьеры Билардо работал с такими командами, как "Эстудиантес", "Севилья" и "Бока Хуниорс".