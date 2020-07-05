Гонщик «Формулы-1» отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом

Голландский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull, заявил, что не будет вставать на колено перед стартом сезона. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ферстаппен заявил, что каждый имеет право выражать собственное мнение таким способом, который подходит ему самому. "Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю выбор каждого пилота", - написал Ферстаппен. Он добавил, что выступает за равенство и поддерживает борьбу с расизмом.

Аналогичное мнение высказал Шарль Леклер, выступающий за Ferrari. Он назвал акцию "формальным жестом".

Гран-при Австрии проходит на трассе Red Bull Ring в Шпильберге. Гонка запланирована на 5 июля.