Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца Нурмагомедова

Бельгийский и американский киноактер Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Пост доступен в Instagram-аккаунте звезды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Брат, мне не довелось встретиться с тобой, но я всегда восхищался твоим жизненным путем. Я буду молиться за тебя. Мои искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову и всей семье", - написал Ван Дамм.

Смерть Нурмагомедова-старшего вызвала широкий мировой резонанс. В частности, свои соболезнования публично принес глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Хабиб Нурмагомедов - чемпион организации в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.