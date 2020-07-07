Некоторым азербайджанским футбольным клубам разрешили начать тренировки

В Азербайджане четырем футбольным клубам (ФК) разрешили начать тренировки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, это ФК "Карабах", "Нефтчи", "Кешля" и "Сумгайыт", которые будут представлять Азербайджан на еврокубках сезона 2020/2021.

В связи с этим Министерство молодежи и спорта создаст все условия для тренировок четырех команд на базах олимпийских спорткомплексов.

Клубы отправятся на сборы в Габалу, на территорию которой не распространяется действие жесткого карантина.

Отметим, что первую игру в Лиге чемпионов "Карабах" проведет 18 или 19 августа, а "Нефтчи", "Кешля" и "Сумгайыт" в Лиге Европы - 27 августа.