https://news.day.az/sport/1252732.html Бывший вице-президент "Нефтчи" умер из-за коронавируса
Бывший вице-президент "Нефтчи" умер из-за коронавируса
В возрасте 50 лет умер бывший вице-президент азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Ильгар Гулузаде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Azerisport.
Согласно информации, Гулузаде умер из-за болезни, вызванной коронавирусом.
Ильгар Гулузаде занимал пост вице-президента "Нефтчи" в 2008-09 годах.
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