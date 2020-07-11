Бывший вице-президент "Нефтчи" умер из-за коронавируса

В возрасте 50 лет умер бывший вице-президент азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Ильгар Гулузаде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Azerisport

Согласно информации, Гулузаде умер из-за болезни, вызванной коронавирусом.

Ильгар Гулузаде занимал пост вице-президента "Нефтчи" в 2008-09 годах.