Коронавирус отменяет "Формулу" в Испании

Проведение очередного формулического этапа в испанской Барселоне находится под угрозой срыва из-за очередной вспышки коронавируса в Каталонии: в регионе в последние дни в пять-шесть раз выросло число случаев заражения, чем еще две недели назад. Гран-при Испании в этой связи может быть отменен, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Гонка на автодроме близ Барселоны намечена на 16 августа, но, как сообщает итальянская версия издания Motorsport.Com, при неблагоприятном развитии событий она может быть перенесена в английский Сильверстоун. Проблема только в том, что на английской трассе уже запланированы две гонки: Гран-при Великобритании состоится 2 августа, а Гран-при 70-летия "Формулы-1" на том же автодроме - 9 августа.