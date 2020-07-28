В Турции работают над проведением гонки Формула-1 в 2020-м

В Формуле-1 продолжают работать над формированием финальной версии календаря сезона 2020 года. Уже подтверждено проведение тринадцати этапов, среди которых есть гонки на трассах, принимавших этапы чемпионата в прошлые годы - Нюрбугринг и Имола. Теперь стало известно, что еще одна трасса может вернуться в календарь - Истанбул-Парк.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на официальном сайте правительства Турции появилось сообщение, посвященное подготовке к проведению этапа Формулы-1 в Стамбуле в этом сезоне.

"Под эгидой президента Турецкой Республики продолжается работа по включению Турции в гоночный календарь 2020 года и организации этапа Формулы-1 на автодроме Истанбул-Парк".

Турция принимала этапы Формулы-1 c 2005-го по 2011 годы.