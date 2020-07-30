АФФА назвала дату старта нового сезона азербайджанской Премьер-лиги

Чемпионат Азербайджана по футболу в Премьер-лиге может начаться 21 августа. С таким предложением выступила Рабочая группа, созданная при АФФА решением Исполкома в июне для разработки календаря Премьер-лиги и сборов национальной команды Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com.

По инициативе исполнительного вице-президента АФФА Эльхана Мамедова в Рабочую группу вошли член Исполкома АФФА Вагиф Садыхов, ставший председателем Группы, член Тренерского комитета Агасалим Мирджавадов, исполняющий обязанности технического директора Джахангир Гасанзаде, главный врач АФФА Вячеслав Хоменко и глава Техническо-спортивного отдела ПФЛ Эльгиз Аббасов.

Участники Рабочей группы узнали мнения клубов Премьер-лиги по данному вопросу и после обсуждений выступили с предложением начать сезон 21 августа. АФФА направила это предложение ПФЛ. Но перед принятием окончательного решения АФФА обратилась в соответствующие структуры относительно требований специального режима карантина, который сейчас применяется в нашей стране. После получения ответов на заданные вопросы будет принято решение о дате начала чемпионата.