"Манчестер Юнайтед" обыграл "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время одержал победу над датским "Копенгагеном" со счетом 1:0 в матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Кёльне без зрителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мяч на 94-й минуте с пенальти забил Бруну Фернандеш. "Манчестер Юнайтед" реализовал 21-й пенальти в текущем сезоне, что является лучшим результатом среди команд пяти ведущих европейских лиг.

В предыдущих 10 матчах Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" потерпел одно поражение (семь побед, две ничьих).

В полуфинале "Манчестер Юнайтед" 17 августа в Дюссельдорфе встретится с победителем матча между английским "Вулверхэмптоном" и испанской "Севильей". Их встреча пройдет во вторник в Дуйсбурге.