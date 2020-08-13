https://news.day.az/sport/1262087.html Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в конкурсе «Танковый биатлон»
Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в конкурсе «Танковый биатлон»
Азербайджанские военнослужащие отправились в Москву для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который состоится в рамках соревнований "Армейские международные игры-2020".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, конкурс будет проводиться с 23 августа по 5 сентября.
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