Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в конкурсе «Танковый биатлон»

Азербайджанские военнослужащие отправились в Москву для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который состоится в рамках соревнований "Армейские международные игры-2020".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, конкурс будет проводиться с 23 августа по 5 сентября.