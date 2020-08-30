https://news.day.az/sport/1266496.html Месси отказался приезжать на сборы «Барселоны»

Месси отказался приезжать на сборы «Барселоны»

Спорт, 30 августа 2020 09:38 225
Месси отказался приезжать на сборы «Барселоны»

Аргентинский нападающий Лионель Месси приблизился к уходу из каталонского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации Ромеро, Месси отказался приезжать в расположение клуба для медосмотра и сдачи теста на коронавирус и в очередной раз заявил о намерении покинуть клуб. При этом в понедельник, 31 августа, команда должна начать тренировочный сбор на базе.

28 августа сообщалось, что руководство "Барселоны" отказалось обсуждать с Месси его уход. Боссы сине-гранатовых выразили готовность встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер.

Основным претендентом на аргентинца считают английский "Манчестер Сити", однако также 28 августа стало известно, что руководство итальянского "Ювентуса" выходило на связь с Хорхе Месси - отцом нападающего. Туринцы рассказали о мечте создать атакующую связку Месси с португальцем Криштиану Роналду.

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