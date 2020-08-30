https://news.day.az/sport/1266497.html "Милан" продлевает контракт с Ибрагимовичем

"Милан" продлевает контракт с Ибрагимовичем

Спорт, 30 августа 2020 14:10 137
"Милан" продлевает контракт с Ибрагимовичем

Итальянский футбольный клуб "Милан" подтвердил продление контракта с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Текущее соглашение Ибрагимовича с "Миланом" истекает 31 августа.

"Златан снова с нами", - говорится в заявлении пресс-службы.

По сообщению португальской газеты Record, Ибрагимович продлил контракт на год, он заработает €7 млн.

В сезоне-2020/21 38-летний нападающий провел 18 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Швед стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 10 мячей в течение одного сезона.

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