Побит еще один рекорд Шумахера

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон обновил достижение по километрам лидирования в "Формуле-1". Об этом сообщается на портале Statsf1.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Расстояние, на протяжении которого британец во время гонок пилотировал на первом месте, достигло 24 297 километров. Таким образом, Хэмилтон побил рекорд немецкого пилота Михаэля Шумахера - он был лидером на протяжении 24 148 километров.

16 августа Хэмилтон превзошел другое достижение немца - по количеству подиумов на этапах Гран-при. Хэмилтон поднялся на подиум "Формулы-1" в 156-й раз в карьере, в то время как Шумахеру это удалось 155 раз.

19 июня британец повторил рекорд Шумахера по количеству побед на одном этапе. Он в восьмой раз в карьере выиграл гонку в Будапеште, а немец восемь раз выигрывал этап во Франции. Еще одно достижение Шумахера - по количеству побед в сумме - пока никому превзойти не удалось.

Шумахер - семикратный чемпион "Формулы-1". Сейчас он восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую получил в 2013 году во время катания на лыжах в Альпах.