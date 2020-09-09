Джанни Де Бьязи – о своей дебютной победе со сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал победу в матче 2-го тура группы 1 Дивизиона C Лиги наций над командой Кипра в Никосии (1:0), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Очень хорошая игра получилась. В первом тайме могли забить и больше. Рады победе. Во втором тайме уже ощущалась усталость у ребят. Самое важное, что мы сегодня играли 11 против 11. По сравнению с матчем против Люксембурга, сегодня у нас были изменения. Некоторые моменты мне не понравились в той игре, даже несмотря на то, что это был первый официальный матч и не было возможности провести хотя бы одну товарищескую встречу.

Сегодня два новых футболиста вышли - Аббас Гусейнов и Рагим Садыхов. Но также надо сказать, что у нас много таких футболистов, и мы будем привлекать их в состав. Для меня очень важно то, что у ребят было желание. А также наши футболисты, находившиеся на трибунах, очень поддержали команду. Для меня это тоже очень важный момент. Я считаю, что команда - это не только 11 футболистов на поле, но также все игроки в составе. И сегодня мы слышали их с трибун", - заявил Де Бьязи.