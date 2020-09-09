В Абу-Даби приготовились к реваншу Нурмагомедова и Макгрегора

Глава департамента туризма Абу-Даби Саид Аль Саид заявил о готовности эмирата принять бой-реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит РБК.

По словам Аль Саида, власти эмирата были бы "более чем счастливы провести такой бой". "Мы готовы, мы уверены в себе. Мы это доказали уже проведением турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а также умением в кратчайшие сроки подготовить все к турниру на высочайшем уровне", - подчеркнул он.

4 сентября Хавьер Мендес, тренер Нурмагомедова, анонсировал бой-реванш подопечного с Макгрегором. По словам специалиста, ирландец очень хочет драться.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

Последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд. 7 июня Макгрегор объявил об уходе из спорта. Ранее он уже делал подобные заявления, но каждый раз менял решение.