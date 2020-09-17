Нефтчи и Галатасарай назвали составы
Объявлен стартовый состав матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским "Нефтчи" и турецким "Галатасараем", передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
20:00 НЕФТЧИ (Азербайджан) - ГАЛАТАСАРАЙ (Турция)
Баку, Олимпийский стадион. Главный судья - Кевин Клэнси (Шотландия).
Нефтчи: Агиль Мамедов, Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Омар Булудов, Антон Кривоцюк, Мамаду Кане, Эмин Махмудов, Саман Нариманджахан, Намик Алескеров, Юсуф Лаваль, Принс Ибара.
Галатасарай: Фатих Озтюрк, Кристиан Луиндама, Маркао, Мартин Линнес, Марсело Сараччи, Тайлан Антальялы, Юнес Бельханда, Эмре Кылынч, Омер Байрам, Райан Бабел, Мбайе Дьянь.
Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Ренова" (Северная Македония) - "Хайдук" (Хорватия).
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