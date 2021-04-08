«Барселона» сделала Месси памятный подарок в честь рекорда по количеству матчей за команду

Каталонская "Барселона" сделала форварду Лионелю Месси памятный подарок в честь рекорда по количеству матчей за команду.

Форварду подарили футболку сезона-2004/05, в котором аргентинец дебютировал за сине-гранатовых. На этой футболке собраны автографы наиболее выдающихся игроков в истории каталонского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месси установил рекорд 21 марта в матче чемпионата Испании против "Реала Сосьдад" (768 матчей), побив достижение Хави (767).

В составе команды Месси стал десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, восемь раз становился обладателем национального Суперкубка, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды был триумфатором Клубного чемпионата мира.

После 29 туров Примеры "Барселона", набрав 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. Она отстает от лидирующего мадридского "Атлетико" на один балл. "Реал" располагается на третьей строчке. В активе команды 63 очка.