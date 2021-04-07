https://news.day.az/sport/1332072.html Арзу Джалилова и Нармина Самедова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте
Арзу Джалилова и Нармина Самедова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте
Азербайджанские спортсменки выступят на Кубке мира по художественной гимнастике, который пройдет 16-18 апреля 2021 года в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики (FIG).
Азербайджан будет представлен на соревнованиях только в индивидуальной программе гимнастками Арзу Джалиловой и Нарминой Самедовой.
Напомним, что на прошедшем 26-28 марта в Софии (Болгария) Кубке мира по художественной гимнастике команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла второе место в многоборье и третье место в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.
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