Арзу Джалилова и Нармина Самедова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте

Азербайджанские спортсменки выступят на Кубке мира по художественной гимнастике, который пройдет 16-18 апреля 2021 года в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Азербайджан будет представлен на соревнованиях только в индивидуальной программе гимнастками Арзу Джалиловой и Нарминой Самедовой.

Напомним, что на прошедшем 26-28 марта в Софии (Болгария) Кубке мира по художественной гимнастике команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла второе место в многоборье и третье место в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.