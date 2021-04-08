«Челси» готов заплатить за Лукаку 100 миллионов евро
"Челси" рассматривает возможность покупки нападающего "Интера" Ромелу Лукаку, если не получится приобрести форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Calciomercato.
Бельгийский нападающий выступал за "Челси" с 2011 по 2014 годы, правда, провел за команду всего десять матчей. Дважды "синие" отдавали Лукаку в аренду. Клуб приобрел футболиста за € 20 млн, затем продал в "Эвертон" за € 28 млн. Теперь клуб готов заплатить за бельгийца более € 100 млн.
Также Лукаку интересуются "Манчестер Сити" и "Барселона".
По информации источника, "Интер" хочет сохранить 27-летнего форварда в составе, однако непростая финансовая ситуация вынуждает его расстаться с несколькими игроками, в число которых попал Лукаку. Сообщалось, что "Интер" оценил Лукаку в € 120 млн.
Бельгийский нападающий выступает за "Интер" с 2019 года, он перешел из "Манчестер Юнайтед" за € 80 млн. Контракт Лукаку с миланцами истекает в 2024 году.
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