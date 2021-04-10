https://news.day.az/sport/1332506.html Мбаппе намерен перейти в «Реал»
Мбаппе намерен перейти в «Реал»
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе принял решение не продлевать контракт с парижским клубом. Форвард хочет перейти в "Реал", сообщает Day.Az со ссылкой на Cadena SER.
22-летний француз уже уведомил руководство "ПСЖ", что не продлит контракт, истекающий летом 2022 года.
Теперь парижанам предстоит решить, продать Мбаппе или оставить до окончания контракта, чтобы он ушел в качестве свободного агента.
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