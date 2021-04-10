Мбаппе намерен перейти в «Реал»

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе принял решение не продлевать контракт с парижским клубом. Форвард хочет перейти в "Реал", сообщает Day.Az со ссылкой на Cadena SER.

22-летний француз уже уведомил руководство "ПСЖ", что не продлит контракт, истекающий летом 2022 года.

Теперь парижанам предстоит решить, продать Мбаппе или оставить до окончания контракта, чтобы он ушел в качестве свободного агента.