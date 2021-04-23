УЕФА утвердил города-организаторы Евро-2020

Исполнительный комитет УЕФА утвердил окончательный список городов-организаторов ЕВРО-2020.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт организации, количество городов-организаторов сокращено с 12 до 11.

Это связано с тем, что три матча группы E, ранее запланированные в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург, а матч 1/8 финала - на стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Четыре матча, проведение которых было запланировано в Бильбао, перенесут в Севилью. Власти города подтвердили намерение пустить зрителей в количестве 30% вместимости стадиона.

Мюнхен обязался пустить на стадион не менее 14 500 зрителей. Таким образом, проведение матчей в Германии подтверждено.

Отметим, что ЕВРО-2020, который проведут в 11 городах, включая Баку, пройдет с 11 июня по 11 июля.