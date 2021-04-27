Составы сборных на Евро-2020 расширят с 23 до 26 футболистов

Заявки национальных сборных, которые выступят на чемпионате Европы по футболу 2021 года, будут расширены с 23 до 26 игроков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает британская газета Times.

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил расширить заявки из-за увеличившейся в связи с пандемией коронавируса нагрузкой на игроков.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.