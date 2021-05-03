Стало известно время прибытия кубка Евро-2020 в Баку

Продолжается путешествие кубка Евро-2020 по континенту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трофей побывает в 11 городах, которые примут игры чемпионата. После Рима и Бухареста кубок был продемонстрирован в Будапеште.

Следующей остановкой самого ценного кубка европейского футбола будет Баку. Трофей привезут в столицу Азербайджана на этой неделе, он будет находиться в Баку 7-8 мая.

Но в нашей стране, как и в трех предыдущих городах, из-за пандемии коронавируса не предусмотрено проведение обширных мероприятий.

После Баку кубок отвезут в Копенгаген, Амстердам, Санкт-Петербург, Мюнхен, Глазго, Лондон. Дата пребывания кубка в Севилье еще не уточнена. Это связано с тем, что Севилья позднее заменила Бильбао.

Отметим, что чемпионат Европы будет проведен с 11 июня по 11 июля в 11 городах.